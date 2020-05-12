В Тавушской области Армении обсуждают вопросы сохранения леопарда

Заместители министра окружающей среды Ирина Капланян и Вардан Меликян находятся в селе Енокаван Тавушской области. Несколько дней назад на территории, прилегающей к селу, в поле зрения фотоловушек попал кавказский леопард. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства окружающей среды Армении.

Заместители министра с губернатором Тавуша Айком Чобаняном и старостой села Енокаван Андраником Чибухчяном обсуждают вопросы, касающиеся сохранения леопарда и повышения уровня информированности местных жителей.

Позже планируется посетить лесополосу, на которой было замечено редкое животное.