Оперный театр продолжает онлайн показы: 12 мая будет представлен балет “Шопениана”

Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна, который в эти дни очень активен в виртуальном пространстве, 12 мая онлайн представит балет “Шопениана”.

Как передает «Арменпресс», балетоманы смогут посмотреть видеозапись балета на официальной странице театра в Facebook в 20:00. Она будет доступна в течение 24 часов.

Музыка Шопена характерна переходами от романтической мечтательности, меланхоличной печали до светлой, светящейся радости. Все это выражено в балете “Шопениана” и представляется нам пластикой образов.

В спектакле участвуют заслуженная артистка Армении Мери Ованнисян, Милитон Киракосян, Татевик Большикян, Аршалуйс Маргарян.

Дирижер - Арутюн Арзуманян, постановка - Михаила Фокина.

Изменения в постановке Большого театра осуществила Заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Никитина.

7-го апреля на встрече с журналистами заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян сообщил, что с 17 марта по 5 апреля Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна на своей странице в Facebook уже представил 6 спектаклей. Записи оперного театра просмотрели 326 000 пользователей. Общее количество просмотров материалов за указанный период превышает 840 000. Число посетителей театра в Facebook за указанный период увеличилось на 5 000. Эти цифры были обеспечены без всякой рекламной поддержки и без дополнительных затрат.

Анжела Амбарцумян