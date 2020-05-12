Арсен Торосян направил поздравительное послание по случаю Международного дня медсестер
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян направил поздравительное послание по случаю Международного дня медсестер. «Арменпресс» представляет послание министра․
“Сегодня во многих странах мира отмечается Международный день медсестер. 12 мая было выбрано в честь дня рождения основоположницы службы медсестер Флоренс Найтингейл. И с 1974 года это день стал поводом для поздравлений лиц этой гуманистической профессии и выражения им признательности.
Дорогие медсестры, Ваша миссия очень значима, особенно в эти дни тяжелой и ответственной работы. Примите мое теплые поздравления, знайте, что Вы высоко ценитесь. Трудно представить работу врачей без медсестер, потому что именно Вы на протяжении всего курса лечения непосредственно работаете с пациентами. Эта беззаветная преданность спасает жизни людей.
Будьте уверены, что Ваша забота и улыбки более чем востребованы на протяжении всего выздоровления пациентов.
Будьте сильны и пусть в эти трудные и сложные дни Вас не покинут оптимизм и терпение.
Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба, семейного тепла и новых успехов”.
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