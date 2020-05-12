Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян направил поздравительное послание по случаю Международного дня медсестер. «Арменпресс» представляет послание министра․

“Сегодня во многих странах мира отмечается Международный день медсестер. 12 мая было выбрано в честь дня рождения основоположницы службы медсестер Флоренс Найтингейл. И с 1974 года это день стал поводом для поздравлений лиц этой гуманистической профессии и выражения им признательности.

Дорогие медсестры, Ваша миссия очень значима, особенно в эти дни тяжелой и ответственной работы. Примите мое теплые поздравления, знайте, что Вы высоко ценитесь. Трудно представить работу врачей без медсестер, потому что именно Вы на протяжении всего курса лечения непосредственно работаете с пациентами. Эта беззаветная преданность спасает жизни людей.

Будьте уверены, что Ваша забота и улыбки более чем востребованы на протяжении всего выздоровления пациентов.

Будьте сильны и пусть в эти трудные и сложные дни Вас не покинут оптимизм и терпение.

Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба, семейного тепла и новых успехов”.