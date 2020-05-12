Усилиями консульства Армении в Лос-Анджелесе двумя рейсами в Ереван вернулись 34 гражданина Армении

При содействии Генерального консульства Армении в Лос-Анджелесе 2 и 9 мая состоялись рейсы Лос-Анджелес-Амстердам-Минск-Ереван. В Армению вернулись 34 гражданина Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Генконсульство Армении в Лос-Анджелесе.

“2-го и 9-го мая состоялись рейсы Лос-Анджелес-Амстердам-Минск-Ереван. 2-го мая из Калифорнии в Армению вернулись 13 граждан Армении, 9-го мая - 21. Генеральное консульство Армении в Лос-Анджелесе в сотрудничестве с посольством Армении в Нидерландах оказало логистическую помощь возвращающимся в Армению гражданам Армении, решив и вопросы их багажа и шенгенских виз. Дипломаты генконсульства Армении в Лос-Анджелесе присутствовали в аэропорту Лос-Анджелеса для бесперебойной организации процесса возвращения граждан Армении на родину”, - сообщили в консульстве.

Рейсы по тому же маршруту совершаются один раз в неделю. Предстоящий рейс запланирован на 18 мая 2020 года.

С 1 марта на родину вернулись около 63 000 граждан Армении.

Лилит Демурян