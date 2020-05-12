Роберт Кочарян прооперирован

Второй президент Армении Роберт Кочарян, проходящий стационарное лечение в медицинском центре “Измирлян”, утром 12 мая был прооперирован.

Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе второго президента Армении.

“Операция прошла соответственно плану, состояние второго президента удовлетворительное, он находится под постоянным наблюдением врачей”, - отметили в офисе Кочаряна.

Ранее директор медицинского центра “Измирлян” Армен Чарчян в беседе с Арменпресс сказал, что Кочарян должен пройти диагностическую операцию, в результате которой будет решено, какую операцию провести в дальнейшем.

28 апреля Роберт Кочарян был доставлен в медицинский центр “Измирлян” для проведения обследования.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года.

Карен Хачатрян