Число подтвержденных в Армении случаев достигло 3 538, выздоровели 71 пациентов, умер 1

По состоянию на 11:00 12-го мая в Армении подтверждено 3 538 случаев коронавирусной болезни, 1 430 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 2 042 пациента. В общей сложности было проведено 33 313 тестов. Зарегистрировано 146 новых случаев заражения и 71 выздоровевших, 47 случаев смерти (еще 1 смерть).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончалась пациентка 82 лет, она имела сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксированы еще 2 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за другой болезни. Общее число таких случаев - 19.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране с 4 мая сняты многие ограничения. По решению коменданта все еще действует запрет на общественный транспорт, будут работать только такси.

Лилит Демурян