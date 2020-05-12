Уровень воды в озере Севан по сравнению с 11 мая прошлого года выше на 3 сантиметра

Уровень воды в озере Севан по состоянию на 11 мая 2020 года находится на высоте 1 900 метров 66 сантиметров.

Как сообщили «Арменпресс» в службе “Армгидромет” МЧС Армении, зарегистрированная цифра на 3 сантиметра выше показателя того же дня прошлого года. Согласно тому же источнику, в период с 9 января по 11 мая этого года по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 78 млн 497 000 кубометров воды. Вместе с тем, из рек, впадающих в Севан, увеличился выход воды. Выход воды из реки Аргичи утром 11 мая составил 34 кубометра, из реки Масрик - 15,6, из реки Гавар - 14,9 кубометров/сек. Впадающие в Севан реки пока далеки от своих опасных выходов.

Хосров Хлгатян