Бизнесменам будут предоставляться бесплатные индивидуальные консультации

Министерство экономики Армении, в сотрудничестве с Офисом содействия бизнесу и Центром содействия инвестициям, выступило с совместной инициативой коучинга #БизнеспротивCOVID19, цель которой - предоставлять предпринимателям Армении бесплатные индивидуальные консультации. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Процесс предоставления консультаций стартовал 1 мая и продлится до конца июня. Таким образом, представители бизнес-сообщества Армении имеют уникальную возможность получить бесплатную консультацию от авторитетных, лучших и опытных бизнес-консультантов Армении.

Сфер консультационной поддержки - множество: от финансового планирования до юридической консультации, кризисное управление и применение маркетинговых инструментов и т. д.

По следующей ссылке доступны 113 тем для получения бесплатной консультации бизнесу.

Зарегистрировавшись на одну из тем, предприниматель приобретает билет с контактными данными консультанта, связывается с ним и получает консультацию.