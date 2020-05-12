Первый после перерыва брифинг Трампа по коронавирусу закончился конфликтом с журналистами. ТАСС

Президент США Дональд Трамп в понедельник покинул первый за долгое время брифинг в Белом доме по ситуации с коронавирусом с его участием после перепалки с журналистами.

Сотрудница телеканала CBS задала Трампу вопрос, зачем он постоянно делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов на коронавирус вместо того, чтобы обратить внимание на ситуацию внутри страны, где люди продолжают умирать,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Люди умирают во всем мире. Возможно, это вопрос, который вам следует задать Китаю. Не спрашивайте меня, спросите Китай. Если вы спросите их, вы можете получить очень необычный ответ", - ответил американский лидер в достаточно резком тоне. Газета The Washington Post и ряд других СМИ позднее обратили внимание на то, что Трамп сказал эти слова журналистке азиатского происхождения.

Она в свою очередь также возмутилась ответом президента и поинтересовалась, почему он говорит про Китай именно ей. Трамп пояснил, что говорит это не конкретно ей, а всем, кто задает "гадкие вопросы", после чего перебил ее, переключившись на журналистку телеканала CNN.

Та в свою очередь не стала задавать свой вопрос, а решила подождать, чтобы дать договорить коллеге. Тогда Трамп передал слово следующему присутствующему, минуя ее. Журналистка CNN все же попыталась задать вопрос, но Трамп перебил и ее, отметив, что дал ей слово, но она не воспользовалась возможностью. После обмена еще несколькими репликами Трамп попрощался с присутствующими и ушел с брифинга.