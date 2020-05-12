COVID-19: в Китае зафиксирован лишь один случай заражения: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 4 млн 256 000 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 287 000. Излечились 1 млн 527 568 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 385 834 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 81 795 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 268 143. Число смертности в Испании составило 26 744 человека.

По числу инфицированных далее следует Великобритания. Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 233 060 человек, умерших - 32 065. По показателю смертности Великобритания стала второй в мире после США.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 221 344 человек, число летальных исходов - 2 009. На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев - 219 814 человек, смертность – 30 739.

Во Франции – 177 423 подтвержденных случая, число летальных исходов - 26 643. В Германии – 172 576 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 661.

Число инфицированных в Бразилии – 169 594. Число смертей составляет 11 563. Число подтвержденных случаев в Турции – 139 771, скончались 3 841 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 109 286 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 685.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 91 инфицированных, всего 1 новый случай, скончались 4 633 человека. За последние дни летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 638, с начала эпидемии здесь скончались 11 человек.

В Катаре 23 623 подтвержденных случаев, смертность - 14. Число заразившихся в ОАЭ достигло 18 878 человек, здесь зарегистрировано 201 случаев смерти.

В Египте – 9 746 случаев, здесь скончались 533 человек. В Кувейте 9 286 случаев заражения, зарегистрировано 65 летальных случаев. Число инфицированных в Ираке - 2 818, смертность - 110. В Ливане зарегистрировано 859 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 47 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212.