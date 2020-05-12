Армен Григорян и Араик Арутюнян обсудили вопросы безопасности

Секретарь Совета Безопасности Республики Армения Армен Григорян в рамках рабочего визита в Арцах встретился с новоизбранным президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. Как передает «Арменпресс», об этом Армен Григорян написал на своей странице в Facebook.

“Во время рабочего визита в Арцах я встретился с новоизбранным президентом Арцаха Араиком Арутюняном, посетил южные районы и обсудил широкий круг проблем безопасности, в том числе и вопросы продовольственной безопасности”, - написал Григорян.