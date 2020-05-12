В Национальном собрании продолжается очередное заседание: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», в ходе начавшегося 5 мая заседания депутаты обсудили законопроекты в первом и втором чтениях и проголосовали за ряд проектов.

В течение заседаний депутатам был представлен доклад об итогах выполнения программы правительства на 2019 г.

На повестке заседания 12 мая голосование по законопроектам, обсуждавшимся накануне.

Норайр Шогикян