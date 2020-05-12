Министерство ЧС Армении сообщает, что по положению на 09:30 12 мая в Армении все автодороги в основном проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Дорога, ведущая к озеру Кари Арагацотнской области, закрыта на неопределенное время, а дорога, ведущая к крепости Амберд, труднопроходима.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс после интенсивных снегоочистительных работ открыта лишь для грузовых автомобилей.

Также сообщаем, что решение о запрете въезда иностранцев на территорию Грузии остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.