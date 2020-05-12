Омбудсмен направил письма в правоохранительные органы по делу Грануш Харатян и Арутюна Марутяна

К Защитнику прав человека обратились Грануш Харатян и Арутюн Марутян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Защитника прав человека Армении, они сообщили, что в их адрес, а также дочери Арутюна Марутяна Арпеник Марутян, публично были озвучены угрозы применения насилия, опасного для их жизни. В аппарате Защитника прав человека также было изучено сообщение о преступлении, опубликованное Грануш Харатян и отправленное правоохранительным органам.

Защитник прав человека принял к сведению разъяснение прокуратуры, что сообщение о преступлении отправлено в полицию.

В связи с вопросом обсуждения сообщения Защитник прав человека направил письма в Прокуратуру Республики Армения и в Полицию Республики Армения.