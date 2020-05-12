Особый подарок к юбилею писателя: переизданы забытые повести Гургена Ханджяна

В связи с 70-летием яркого, самобытного представителя современной армянской прозы Гургена Ханджяна издательство “Антарес” отдельными томами, в красивых обложках, издало повести автора, вложив в них новое дыхание и душу. На желтых, красных и синих обложках книг можно увидеть картины Ханджяна, которые, как и повести автора, выражают его настроения.

Как передает «Арменпресс», в желтой книге опубликованы “Тени на улице марионеток”. “Отправь людей домой”, “Убить Спасителя” - в синей книге. В красной книге - повести “Окопные записки”.

В беседе с нами Гурген Ханджян сказал, что повести изданы давно, но часть из них даже не имела оформления, а это была хорошая возможность сделать легкие редакционные корректировки. “Тени на улице марионеток” - первая повесть, которая была опубликована в 1993 году в журнале “Гарун”, а в 1998 году вышла в свет уже отдельным изданием. Я ее написал раньше, чем роман “Больница”. Затем последовали повести “Убить Спасителя”, “Окопные записки” и другие. На обложках этих новых изданий мои картины. У Вильяма Сарояна и ряда других писателей также есть книги, на обложках которых их собственные работы”, - рассказал Ханджян и добавил, что его картины были выставлены в Книжном доме “Зангак”.

По словам писателя, вскоре выйдет в свет также и его роман “Внутри и снаружи”, в новом оформлении будет издана книга “Нет вестей”, два предыдущих издания которой уже проданы.

Ханджян признался, что польщен вниманием к его произведениям, и отметил, что с этим возрастает и чувство ответственности.

Анжела Амбарцумян

Фотографии с официальных страниц в Facebook Гургена Ханджяна и издательства “Антарес”.

Полный текст беседы с писателем на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1015012.html