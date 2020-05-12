Газета “Айастани Анрапетутюн”: Как правильно управлять твердыми бытовыми отходами

“Система вывоза мусора еще далека от самообеспечения. Расходы на оказание услуг по вывозу мусора в общинах вдвое превышают арендные платы за услуги. В частности, плата за вывоз мусора в областях составляет 43,9% расходов на вывоз мусора, а в республике (включая и Ереван) - 50%. В Ереване 2018 г. расходы на сбор мусора и санитарную очистку составили 4,968 млрд драмов, а доходы от уборки мусора - 2,850 млрд драмов, из которых собранные с физических лиц арендные платы составили 1 512 млрд драмов, собранные с хозяйствующих субъектов – 1 338 млрд драмов.

Хотим сказать, что модернизация системы сбора мусора и управления мусорными свалками неизбежно приведет к повышению себестоимости управления твердыми бытовыми отходами. То есть наступит момент, когда общины (или организации) будут вынуждены пересмотреть действующие ныне ставки. Понятно, что, исходя из социального фактора, большая часть общества не будет к этому готова. Значит, нужно найти тот путь, который позволит нам перейти от неутешительного состояния уборки мусора к более эффективной системе, непременно сочетая это изменение с социальным фактором. Эта форма позволит задействовать то, что обсуждается на протяжении многих лет”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.