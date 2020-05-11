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В правительстве обсуждены вопросы реализации стимулирующих труд образовательных программ

В правительстве обсуждены вопросы реализации стимулирующих труд образовательных программ

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное обсуждение антикризисной политики по нейтрализации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, обсужден процесс реализации утвержденных правительством мероприятий экономической и социальной помощи. Были обсуждены вопросы, связанные с продолжительным улучшением адресности программ и расширением круга бенефициаров. Премьер-министр поручил вице-премьеру Мгеру Григоряну представить конкретные проекты по итогам обсуждения.

В ходе совещания были представлены новые идеи о мерах по смягчению последствий коронавируса, которые касались реализации образовательных программ с компонентом стимуляции труда, расширения масштабов и инструментов социально-экономической помощи и т.д. В связи с этим состоялся заинтересованный обмен мнениями, были представлены замечания и предложения.

Премьер-министр еще раз подчеркнул важность стимуляции труда, инициирования программ с логикой развития и поручил привести представленные предложения в проектный вид.


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