IDBank продлевает кредитные каникулы до 1-го июня

В этот период, в случае непогашения или частичного погашения очередной уплаты, Ваш кредит не будет классифицирован и не будет считаться просроченным, не будут рассчитаны штрафы и пени, не пострадает кредитная история.

После 1-го июня будет действовать пакет содействия, объявленный Банком еще 2-го апреля. В частности,

После кредитных каникул будут составлены новые кредитные графики так, что клиенты, являющиеся физическим лицом, в течение последующих 3-х месяцев получат льготный период для основной суммы, то есть будут платить только проценты.

Невыполненные с 17-го марта обязательства, будут распределены на весь последующий период погашения кредита. В случае необеспеченных залогом или гарантией кредитов Банк автоматически продлит срок погашения кредита на 12 месяцев.

К юридическим лицам Банк проявляет индивидуальный подход.

Ознакомиться со всеми условиями кредитных каникул IDBank-а можно здесь.

В то же время призываем выполнять платежи дистанционно по онлайн-платформе IDBanking.am, с помощью приложения Idram, а также через зоны IDBanking 24/7, пользуясь также более чем 300 услугами.

Выполняйте платежи, не рискуя здоровьем.

БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦБ.