ЦБ принимает меры для обеспечения стабильности финансовой системы Армении

Центральный банк Республики Армения, проводя мониторинг ситуации с COVID 19, оценивая ее возможное влияние на экономику Республики Армения, финансовую систему, а также пользователей финансовых услуг, осуществлял и продолжает осуществлять ряд мер для обеспечения стабильности цен, стабильности финансовой системы и бесперебойной работы. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении.

ЦБ представил краткий обзор основных мероприятий в марте-мае 2020 года:

Совет ЦБ снизил ставку рефинансирования с 5,5% до 5,0%. В целях сглаживания волатильности финансового рынка, снижения рисков и неопределенностей и обеспечения бесперебойной работы механизма передачи денежно-кредитной политики основным инструментом репо денежно-кредитной политики была обеспечена денежная ликвидность в соответствии с растущим рыночным спросом. Совет Центрального банка принял решение снизить норматив равноценности капитала с 10% до 9%. Центральный банк направил банкам соответствующие сигналы для использования буферов капитала, созданных для обеспечения непрерывности банковских операций. Центральный банк отложил введение двух новых стандартов ликвидности, изложенных в документе Базель 3, коэффициента покрытия ликвидности (LCR) и коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR), чтобы банки финансировали реальный сектор экономики. Продлены сроки подачи отчетов финансовыми организациями, включая отчеты в Центральный банк, долгосрочные программы развития и программы реабилитации. Центральный банк выступил с заявлениями, призывающими клиентов использовать онлайн-финансовые услуги, платежные приложения и онлайн-банковские услуги, что направлено на повышение операционного потенциала финансовых организаций. В течение этого времени горячая линия ЦБ работала в экстренном режиме. Специалисты Центробанка ответили на вопросы граждан, направили и предоставили необходимую информацию, изучили поданные ими жалобы. Центральный банк проводит ежедневные встречи и обсуждения с финансовыми организациями, на которых основное внимание уделяется ходу мер, принимаемых правительством Республики Армения в рамках различных экономических и социальных программ, реализуемых через банки, а также процессу предоставления оперативных и скоординированных решений других вопросов, поднимаемых финансовыми организациями. В ходе общения Центробанк неоднократно заявлял о своей готовности предоставить банкам необходимое количество ликвидных активов. Ввиду трудностей с выполнением кредитных обязательств в соответствии с договорами пересмотрены условия выполнения договорных обязательств коммерческих и индивидуальных заемщиков, особенно пострадавших вследствие COVID-19. Погашение основных сумм по кредитам, предоставленным в рамках программ ЗАО РКО “Национальная ипотечная компания” и ЗАО РКО “Жилье для молодых” стало возможно отсрочить до 6 месяцев. Принимая во внимание подходы, принятые Службой принудительного исполнения судебных актов, с целью обеспечения эффективной реализации социальных программ, реализуемых государством, Центральный банк поручил банкам руководствоваться следующими принципами:

не конфисковывать счета заемщиков, через которые была оказана помощь физическим лицам и другая социальная помощь в рамках мер, утвержденных правительством Республики Армения.

принять меры, чтобы не налагать взносы на социальное обеспечение.

Центральный банк продолжает изучать меры, предпринимаемые международными организациями и центральными банками и политиками других стран, а также глобальные финансовые и экономические события, направленные на обеспечение бесперебойной работы финансовых учреждений, инфраструктуры и рынков, а также защиту интересов потребителей.