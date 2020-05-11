Азиатские индексы - 11-05-20
ТОКИО, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.05% и составил 20390.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.53% и составил 1480.62 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.02% и составил 2894.80 пункта, а HANG SENG вырос на 1.53% и составил 24602.06 пункта.
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