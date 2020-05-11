Макунц отметила условие сложения мандатов Сасуна Микаеляна, Артака Манукяна и Ваге Галумяна

Руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц отметила, в каком случае сложат депутатские мандаты участники инцидента, произошедшего в парламенте 8 мая - Сасун Микаелян, Артак Манукян и Ваге Галумян. Как передает «Арменпресс», об этом Макунц сказала на заседании парламента 11 мая.

Фракция “Просвещенная Армения” не является жертвой, является стороной конфликта, более того, является стороной, спровоцировавшей конфликт. Сасун Микаелян готов сложить мандат, если одновременно сложит мандат и Эдмон Марукян. Свои мандаты готовы сложить также и депутаты фракции “Мой шаг” Артак Манукян и Ваге Галумян, при условии, что одновременно сложат мандаты депутаты фракции “Просвещенная Армения” Грант Айвазян и Саргис Алексанян. Это наша позиция, справедливость и политические последствия, которые должны произойти”, - сказала Макунц.

8 мая в зале НС дебаты между депутатом фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном и депутатом фракции “Мой шаг” Сасуном Микаеляном переросли в драку. Заседание было прервано. На заседании обсуждался доклад о выполнении и результатах программы правительства на 2019 год. После перерыва фракция “Просвещенная Армения” покинула зал заседаний. Парламентская фракция “Просвещенная Армения” не принимает участия в очередном заседании НС 11 мая.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал инцидент в зале заседаний Национального собрания результатом провокации со стороны партии “Просвещенная Армения”, однако осудил и свою политическую силу за то, что она поддалась этой провокации, посчитав это самым большим поражением своей силы после революции.

Совет правления партии “Просвещенная Армения” 11 мая осудил реакцию властей на инцидент.

Норайр Шогикян