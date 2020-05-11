Широкие возможности денежных переводов в новом Мобильном приложении Конверс Банка

Новое Мобильное приложение Конверс Банка позволяет совершать внутренние и международные переводы ,переводы по телефонному номеру, по паспортным данным, переводы Card2Card на платежные карты иностранных банков, переводы SWIFT и т. д. Таким образом, предложенные возможности переводов могут быть легко использованы даже при ограниченной информации о получателе.

«В Мобильном приложении Конверс Банка доступно множество вариантов перевода. Список регулярно обновляется. В скором времени нашим пользователям будут также доступны такие функции быстрого перевода как Converse Transfer, Money Gram и Unistream. Мы стремимся создать финансовую экосистему для наших клиентов, где все переводы могут быть осуществлены с одной платформы, удобным для клиента способом», - сказала Марине Блеян, глава Центра цифрового банкинга Конверс Банка.

Переводы в новом Мобильном приложении отличаются быстротой. Например, чтобы сделать перевод другу, который является клиентом Конверс Банка, нужно только ввести номер телефона друга, зарегистрированного в Конверс Банке, выбрать счет, с которой будет осуществляться перевод, ввести сумму и подтвердить. В течение нескольких секунд деньги будут доступны получателю.

Кстати, в новом Мобильным приложении Конверс Банка, помимо переводов, есть возможность:

Не только управлять своими счетами из любой точки мира, но и заказать новую или прикрепленную карту и открыть счет, не посещая банк.

Заказать платежный стикер NFC VISA pay sticker или VISA mini fob для бесконтактных платежей.

Управлять настройками вашей карты непосредственно из приложения: при необходимости заблокировать карту, изменить лимиты транзакций, активировать ряд способов уведомления,

Осуществлять различные платежи, используя образцы,

Обменивать валюту,

Осуществлять погашение кредита (кредитов),

Осуществлять вклады, пополнять и приостанавливать их в любое время,

Производить различные платежи, связанные с транспортным средством: оплатить штрафы, стоянку, заключить договор ОСАГО (APPA),

Управлять настройками приложения в считанные секунды: изменить и сбросить пароль и PIN-код, активировать Face ID/Touch ID, изменить язык приложения,

Накапливать Конверс-баллы по карточным транзакциям, затем использовать их,

Редактировать личные данные, зарегистрированные в банке, в том числе банковскую пароль, который используется для идентификации клиента по телефону.

Следить за новостями и предложениями Банка.

ЗАО “Конверс банк” контролируестя ЦБ Армении.