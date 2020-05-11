Время в Ереване: 11:07:36,   13 Май

Широкие возможности денежных переводов в новом Мобильном приложении Конверс Банка

Широкие возможности денежных переводов в новом Мобильном приложении Конверс Банка

 Новое Мобильное приложение Конверс Банка позволяет совершать внутренние и международные переводы ,переводы по телефонному номеру, по паспортным данным, переводы Card2Card на платежные карты иностранных банков, переводы SWIFT и т. д. Таким образом, предложенные возможности переводов могут быть легко использованы даже при ограниченной информации о получателе.

«В Мобильном приложении Конверс Банка доступно множество вариантов перевода. Список регулярно обновляется. В скором времени нашим пользователям будут также доступны такие функции быстрого перевода как Converse Transfer, Money Gram и Unistream. Мы стремимся создать финансовую экосистему для наших клиентов, где все переводы могут быть осуществлены с одной платформы, удобным для клиента способом», - сказала Марине Блеян, глава Центра цифрового банкинга Конверс Банка.

Переводы в новом Мобильном приложении отличаются быстротой. Например, чтобы сделать перевод другу, который является клиентом Конверс Банка, нужно только ввести номер телефона друга, зарегистрированного в Конверс Банке, выбрать счет, с которой будет осуществляться перевод, ввести сумму и подтвердить. В течение нескольких секунд деньги будут доступны получателю.

Кстати, в новом Мобильным приложении Конверс Банка, помимо переводов, есть возможность:

  • Не только управлять своими счетами из любой точки мира, но и заказать новую или прикрепленную карту и открыть счет, не посещая банк.
  • Заказать платежный стикер NFC VISA pay sticker или VISA mini fob для бесконтактных платежей.
  • Управлять настройками вашей карты непосредственно из приложения: при необходимости заблокировать карту, изменить лимиты транзакций, активировать ряд способов уведомления,
  • Осуществлять различные платежи, используя образцы,
  • Обменивать валюту,
  • Осуществлять погашение кредита (кредитов),
  • Осуществлять вклады, пополнять и приостанавливать их в любое время,
  • Производить различные платежи, связанные с транспортным средством: оплатить штрафы, стоянку, заключить договор ОСАГО (APPA),
  • Управлять настройками приложения в считанные секунды: изменить и сбросить пароль и PIN-код, активировать Face ID/Touch ID, изменить язык приложения,
  • Накапливать Конверс-баллы по карточным транзакциям, затем использовать их,
  • Редактировать личные данные, зарегистрированные в банке, в том числе банковскую пароль, который используется для идентификации клиента по телефону.
  • Следить за новостями и предложениями Банка.

 

ЗАО “Конверс банк” контролируестя  ЦБ Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации