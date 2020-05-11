Военнослужащие одной из воинских частей Армии обороны получили ордеры на новые квартиры

В связи с тройным майским праздником военнослужащие одной из воинских частей, действующей в северном направлении, от командования армии получили приятный сюрприз.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО НКР, 10 мая заместитель командующего армии по капитальному строительству и заселению войск и командир соединения вручили им ордеры на новые квартиры.

До новоселья участники мероприятия в ограниченном составе дали дань памяти погибшим азатамартикам из Гетавана.

Отмечается, что программа жилищного строительства в этом сегменте будет носить продолжительный характер и станет существенным стимулом для улучшения качественных показателей службы.