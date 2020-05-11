Бако Саакян согласился принять участие в заседании следственной комиссии по Апрельской войне

Президент Республики Арцах Бако Саакян согласился принять участие в заседании следственной комиссии Национального собрания Армении по обстоятельствам Апрельской войны.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 11 мая сказал председатель комиссии Андраник Кочарян.

“Бако Саакян дал свое согласие”, - отметил Кочарян.

Андраник Кочарян сообщил, что осталось еще 2 - 3 чиновника, которые будут приглашены на заседание комиссии, первым из которых является бывший министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

11 мая в заседании комиссии принял участие бывший премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян.

В заседании комиссии уже приняли участие также и третий президент Республики Армения Серж Саркисян, затем начальник Полиции Республики Арцах, командующий Армией обороны во время Апрельской войны Левон Мнацаканян.

Норайр Шогикян