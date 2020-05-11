Кочарян коснулся неучастия Хачатурова в заседании следственной комиссии по Апрельской войне

Председатель следственной комиссии Национального собрания Армении по обстоятельствам Апрельской войны Андраник Кочарян больше не собирается отправлять приглашений на заседание комиссии бывшему начальнику Генштаба ВС Армении Юрию Хачатурову.

Как передает «Арменпресс», об этом Кочарян сказал в беседе с журналистами 11 мая.

“Я больше не буду обращаться к нему, пусть господин Хачатуров сам решает, даже его приезд уже несущественен. Важно в том плане, что все находящиеся под его руководством военные уважают нашу государственность и являлись на заседания в Национальное собрание. Если до 4 июня господин Хачатуров осознает это, то в первую очередь это будет лучше для него”,- сказал Кочарян.

11 мая в заседании комиссии принял участие бывший премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян.

В заседании комиссии уже приняли участие также и третий президент Республики Армения Серж Саркисян, затем начальник Полиции Республики Арцах, командующий Армией обороны во время Апрельской войны Левон Мнацаканян.

Норайр Шогикян