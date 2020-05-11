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“Алашкерт” в товарищеском матче победил не с футбольным счетом

“Алашкерт” в товарищеском матче победил не с футбольным счетом

Команды Высшей лиги чемпионата Армении по футболу после возобновления тренировок проводят также и товарищеские матчи.

Как передает «Арменпресс», в первом контрольном матче “Алашкерт” победил “Вест Армению” со счетом 8:1. В первой половине хет-трик оформил Александр Глишич, по одному голу забили Тиаго Галвао и Густаво Марментини, а во втором тайме дубль оформил Никита Танков, еще один гол был забит Давидом Гатикоевым.

Следующий товарищеский матч “Алашкерт” проведет 14-го мая, он встретится с “Араратом-Арменией”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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