“Реал” возобновил тренировки

Мадридский “Реал” после двухмесячного перерыва возобновил тренировки.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе и не будут общаться друг с другом.

Ранее стало известно, что чемпионат Испании по футболу может возобновиться 12 июня. Все клубы Ла Лиги уже предупреждены о возможном возобновлении чемпионата.

Продолжение чемпионата Испании - Ла Лиги не будет отменено, и сезон будет завершен.

Основным мотивом завершения Ла Лиги является финансовая сторона, потому что пандемия нанесла Испании серьезный урон.

Чемпионат Испании по футболу был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян