“Реал” возобновил тренировки
15:27, 11 Май, 2020
Мадридский “Реал” после двухмесячного перерыва возобновил тренировки.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе и не будут общаться друг с другом.
Ранее стало известно, что чемпионат Испании по футболу может возобновиться 12 июня. Все клубы Ла Лиги уже предупреждены о возможном возобновлении чемпионата.
Продолжение чемпионата Испании - Ла Лиги не будет отменено, и сезон будет завершен.
Основным мотивом завершения Ла Лиги является финансовая сторона, потому что пандемия нанесла Испании серьезный урон.
Чемпионат Испании по футболу был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.
Подготовила Варвара Айрапетян
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