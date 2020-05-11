Число зараженных в Иране увеличилось на 1 683 человека

Согласно статистическим данным на 11 мая в Иране число зараженных коронавирусом увеличилось на 1 683, в общей сложности дойдя 109 286. Число умерших увеличилось на 45. Всего в результате заражения в этой стране погибли 6 685 человек.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что 2 703 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Число выздоровевших увеличилось на 279, достигнув 87 422 человек.

Протестировано 601 324 человека.