Кремль анонсировал новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом. Rbc

Президент Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с новым обращением к россиянам по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщается на сайте Кремля.

Как уточнили в пресс-службе, речь пойдет о новых мерах поддержки экономики и граждан, а также о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 11 мая Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором в том числе будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней.

Сегодняшнее обращение главы государства к россиянам станет уже седьмым с начала распространения инфекции.