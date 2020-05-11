Кремль анонсировал новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом. Rbc
15:16, 11 Май, 2020
Президент Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с новым обращением к россиянам по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
Как уточнили в пресс-службе, речь пойдет о новых мерах поддержки экономики и граждан, а также о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 11 мая Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором в том числе будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней.
Сегодняшнее обращение главы государства к россиянам станет уже седьмым с начала распространения инфекции.
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