Карен Карапетян представил причину своего ходатайства об изменении меры пресечения Кочаряна

Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян представил причины своего ходатайства об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как передает «Арменпресс», этого вопроса Карапетян коснулся в беседе с журналистами в НС.

“Во-первых, я, как и многие, очень заинтересован в том, чтобы на вопросы, связанные с 1 марта, были даны максимальные ответы. Во-вторых, уважаю и ценю вклад Роберта Кочаряна в процесс независимости и становления Республики Арцах и Республики Армения. В-третьих, уже два года, как проходит этот судебный процесс, и вполне вероятно, что он может продлиться очень долгое время, поэтому я и ходатайствовал об изменении меры пресечения”, - сказал Карапетян.

8 мая в Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана на судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других пришли бывшие премьер-министры Республики Армения Вазген Манукян, Хосров Арутюнян, Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Республики Арцах Анушаван Даниелян.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении в 2008 году Сейран Оганян, заместитель министра обороны Армении Юрий Хачатуров в 2008 году и в 2008 году руководитель аппарата президента Армении, секретарь Совета безопасности Армен Геворкян.

Норайр Шогикян