Офис по уменьшению угроз Министерства обороны США оказало содействие МЧС Армении

С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Армения и организации противоэпидемических мероприятий в рамках многолетнего и эффективного сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям Армении и Агентством Министерства обороны США по уменьшению угрозы (DTRA), 11-го мая DTRA предоставило МЧС содействие в виде индивидуальных защитных средств (респираторы, перчатки, защитные очки, обеззараживающие вещества на основе хлора и алкоголя).

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Генеральный секретарь МЧС от имени министра поблагодарил американскую сторону за оказание содействия и отметил важность сотрудничества двух структур во имя партнерства, взаимопомощи и снижения рисков в случае чрезвычайных ситуаций.