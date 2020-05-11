Нарушений прав работников довольно много: Защитник прав человека

Защитник прав человека Армении Арман Татоян отметил, что случаев нарушения прав работников много, при этом нет и эффективных механизмов защиты трудовых прав.

Как передает «Арменпресс», Татоян сказал об этом, отвечая на вопрос депутата от фракции “Мой шаг” Соса Аветисяна.

“Трудовые права имеют важнейшее значение. В этой сфере, к сожалению, довольно много нарушений прав работников, обусловленных несколькими причинами. Во-первых, работодатель выступает в роли диктующего, и часто злоупотребляет этим. К примеру, есть типичные нарушения, которые часто повторяются: удержания с зарплат в не определенном порядке, невыполнение окончательного расчета, привлечение к запрещенной работе беременных женщин или женщин, имеющих детей до 3 лет и т.д.”, - сказал Татоян и отметил, что механизмы защиты трудовых прав неэффективны.

Омбудсмен отметил, что не существует внесудебного органа, который будет заниматься, например, вопросами зарплат. Он напомнил, что по одному делу он довольно долго работал с вице-спикером НС Леной Назарян. В Гюмри была организация, которая создавала проблемы с оплатой труда. Татоян отметил, что это была организация, то есть у омбудсмена не было по отношению к ней полномочий. Мы попытались поработать с Инспекционным органом здравоохранения и труда, однако их полномочия также ограничены, они не могут заниматься вопросами, связанными с зарплатой. Однако в случае обращения в суд человек попадает в передряги”, - заметил защитник.

Он отметил, что если не ошибается, то во время обсуждения программы правительства был обсужден вопрос создания такого органа, и он это оценивает весьма положительно.

Анна Григорян