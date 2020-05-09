Майские победы - это одни из ключевых событий в формировании нашего национального имиджа — Авинян

Вдохновленные подвигами своих дедов и отцов, армянские воины освободили армянский город-крепость Шуши, совершив перелом, прорыв в Арцахской освободительной войне и гарантировав право на жизнь нашего народа и возможность свободно творить на своей земле.

Как передает Арменпресс, в своем послании по случаю праздника 3 мая так заявил вице-премьер РА Тигран Авинян.

«Поздравляю всех нас с 9 мая, Днем Победы и Мира. Май действительно месяц наших побед: это победы, завоеванные армянским народом для установления мира, создания условий для развития и восстановления исторической справедливости. Более семи десятилетий назад около 600 000 наших соотечественников приняли участие в борьбе за спасение мира от тьмы ксенофобии и ненависти. Многие пожертвовали своей жизнью ради свободы человека, сохранения права на достоинство и цивилизованного прогресса», - сказал Авинян.

Вице-премьер отметил, что спустя почти полвека после исторического освобождения от заражения нацизмом мы отпраздновали еще одну славную победу - в тот же день. «Вдохновленные подвигами своих дедов и отцов, наши бойцы освободили армянский город-крепость Шуши, совершив прорыв в Арцахской освободительной войне и гарантировав право на жизнь нашего народа и возможность свободно творить на своей земле». Майские победы являются одной из героических страниц нашей истории и одним из ключевых событий в формировании национального имиджа. Они доказали жизнеспособность нашего народа, его способность сражаться и побеждать, они обеспечили создание и дальнейшее развитие армянской государственности», - сказал Авинян.

Он особо отметил и поблагодарил ветеранов и борцов за свободу, преклоняясь перед памятью героев, которые пожертвовали своей жизнью ради победы. Вице-премьер подчеркнул, что их героизм, самопожертвование и преданность Родине никогда не будут забыты.

Авинян также напомнил, что в эти майские дни мы переживаем очередное испытание, борясь с коронавирусом. «И теперь мы вступили в фазу, когда высокая личная ответственность, дисциплина и сознание каждого из нас более чем важны для успеха, для будущих достижений», - заключил он.

9 мая армянский народ отмечает тройной праздник: победу в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши и годовщину создания Арцахской Армии обороны.