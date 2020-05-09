По случаю Дня Победы президента РА поздравили Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направили поздравительные послания президенту Республики Армения Армену Саркисяну в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, в частности, говорится: «Я убежден, что лучшей данью памяти наших отцов и дедов станет дальнейшее развитие армяно-казахстанских отношений, основанных на крепкой дружбе и взаимном уважении».

В своем послании Нурсултан Назарбаев, в частности, отметил: «День Победы - один из самых ярких символов дружбы между нашими народами, связывающий прошлое и настоящее Казахстана и Армении. Я убежден, что в будущем мы будем хранить в наших сердцах вечную память о героях, которые прошли Великую Отечественную войну и одержали победу в борьбе против фашизма во имя мирной жизни всего человечества».