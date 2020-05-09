Президент России поздравил Армена Саркисяна с Днем Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании говорится:

«Уважаемый Армен Варданович, примите мои искренние поздравления с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая этот священный для наших народов день, мы выражаем глубочайшее уважение всем тем бессмертным героям, которые боролись против фашизма, обеспечивая мир и свободу для будущих поколений.

Убежден, что традиции боевого братства, солидарности и взаимопомощи, которые закалились во время войны, послужат прочной основой для развития армяно-российских союзнических отношений в будущем.

Я прошу передать мои пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия всем ветеранам и тыловикам, проживающим в Республике Армения».