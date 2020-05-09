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Президент России поздравил Армена Саркисяна с Днем Победы

Президент России поздравил Армена Саркисяна с Днем Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в послании  говорится: 

 «Уважаемый Армен Варданович,  примите мои искренние поздравления с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая этот священный для наших народов день, мы выражаем глубочайшее уважение всем тем бессмертным героям, которые боролись против фашизма, обеспечивая мир и свободу для будущих поколений.

Убежден, что традиции боевого братства, солидарности и взаимопомощи, которые закалились  во время войны, послужат прочной основой для развития армяно-российских союзнических отношений в будущем.

Я прошу передать мои пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия всем ветеранам и тыловикам, проживающим в Республике Армения».


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