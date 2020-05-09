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Армен Саркисян возложил венок к мемориалу Неизвестного солдата

Армен Саркисян возложил венок к мемориалу Неизвестного солдата

9 мая по случаю 75-й годовщины Дня Победы и Мира и победы в Великой Отечественной войне президент Республики Армения  Армен Саркисян посетил ереванский парк Победы. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, у памятника Неизвестному солдату был возложен венок от имени президента республики.

Президент возложил цветы к Вечному огню, посвященному павшим в  Великой Отечественной войне,   почтив их память минутой молчания.


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БелТА


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