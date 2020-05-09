Армен Саркисян возложил венок к мемориалу Неизвестного солдата

9 мая по случаю 75-й годовщины Дня Победы и Мира и победы в Великой Отечественной войне президент Республики Армения Армен Саркисян посетил ереванский парк Победы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, у памятника Неизвестному солдату был возложен венок от имени президента республики.

Президент возложил цветы к Вечному огню, посвященному павшим в Великой Отечественной войне, почтив их память минутой молчания.