Президент рассказал о своих встречах с легендарными разведчиками Гоар и Геворгом Варданянами

В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президент Армен Саркисян рассказал о легендарных разведчиках, героях Советского Союза Геворге Варданяне и его жене Гоар Варданян, о своей давней дружбе с легендами советской разведки, встречах и беседах с ними.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

«Мне посчастливилось знать лично Гоар и Геворга Варданянов, мы были друзьями», - сказал президент. - Моя мама и Гоар много лет были подругами. Их дружба началась еще в Тегеране".

Высоко оценив деятельность и заслуги легендарных разведчиков, президент сказал, что их жизнь, которая по объективным причинам не была столь публичной, была прекрасной, героической историей, полной реальных эпизодов, которые порой казались просто невероятными.

«Армяне могут быть не только блестящими учеными, политиками, бизнесменами, но и лучшими разведчиками мира. Гоар и Геворг Варданяны доказали это, - сказал Армен Саркисян. - Они являются прекрасным примером того, что значит служить родине, любить и никогда не забывать родину, живя вдали от нее, что значит так долго не жить в Армении, так беззаветно любить ее и оставаться истинным армянином. Армяно-российские отношения всегда строились не только на общечеловеческих, исторических отношениях, истории, но и на истории жизни отдельных людей, будь то Ованнес Айвазовский, Ованнес Баграмян, Виктор Амбарцумян или Геворг и Гоар Варданяны".

По предложению президента Саркисяна, о жизни и деятельности легендарных разведчиков рассказал и директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, подчеркнув не только их высокий профессионализм, но и яркий человеческий образ.