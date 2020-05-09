Шуши был плененным достоинством армян, возвращение его предопределило наши будущие победы — Гулян

Шуши был плененным достоинством армян, возвращение которого предопределило наши будущие победы.

Как передает Арменпресс, об этом в своем послании по случаю тройного праздника заявил спикер Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян.

«От всей души поздравляю всех нас – наших сестер и братьев из Арцаха, Матери-Родины и Диаспоры, с тройным майским праздником. Для нашего народа, прошедшего путь тысячелетий, ход истории измеряется не столько годами или веками, сколько поступками и славными страницами, созданными за это время. Майский тройной праздник - это жемчужина нашего героизма за прошедший век и свидетельство непобедимости нашего народа. Выживают и удостаиваются славы народы, которые крепко держат всю цепь побед. Мы сумели сделать это благодаря нашему духу и единству. Победа сотен тысяч армян в Советской армии 75 лет назад была подтверждена в дни Арцахской освободительной войны», - сказал Гулян.

Он отметил, что по историческому стечению обстоятельств 9 мая для нас обрело новый смысл и стало днем освобождения героического Шуши и формирования Арцахской Армии обороны.

«Шуши был не просто огневой точкой для нас, которую надо было заставить замолчать, не просто городом. Шуши был плененным достоинством армян, возвращение которого предопределило наши будущие победы. А армия, рожденная в борьбе за свободу, еще больше укрепила оборону и безопасность Арцаха и единой армянской территории. Мы осознали, что мир - это не дар, а величайшая ценность, которую можно получить благодаря несокрушимой воле и непреклонной борьбе, которая, к сожалению, требует непоправимых потерь. Мы воздаем должное всем нашим мученикам, чьи жизни осуществили наши национальные мечты и чаяния», - добавил Гулян.

Он еще раз поздравил ветеранов, борцов за свободу, военнослужащих Армии обороны с этим национальным днем гордости и пожелал им силы и могущества во имя мира и процветания родины.

9 мая армянский народ отмечает тройной праздник: победу в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши и годовщину создания Арцахской Армии обороны.