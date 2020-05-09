Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

В Армянской церкви Бухареста состоялось богослужение по случаю Тройного праздника

В Армянской церкви Бухареста состоялось богослужение по случаю Тройного праздника

В день Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Шуши и  создания Арцахской Армии обороны, в Армянской церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила в Бухаресте под председательством предстоятеля Армянской епархии Румынии  9 мая епископ Татев Акопян провел поминальную службу за  мир  и упокой душ героев Армении и Арцаха. 

Об этом Арменпресс сообщили  в посольстве РА в Румынии. 

Принимая во внимание ограничения в связи   с распространением коронавируса, в церемонии приняли участие посол РА в Румынии Сергей Минасян, глава Группы румыно-армянской дружбы парламента Румынии, президент  Союза армян Румынии Варужан Восканян и глава группы национальных меньшинств в парламенте Румынии, вице-председатель САР Варужан Памбукчян.

  Вместе с епископом Татевом Акопяном они возложили   цветы к памятнику  генералу Андранику, которое было установлено во дворе  церкви в 1936 году. Он считается одним из первых в мире памятников, посвященных полководцу.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации