В Армянской церкви Бухареста состоялось богослужение по случаю Тройного праздника

В день Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Шуши и создания Арцахской Армии обороны, в Армянской церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила в Бухаресте под председательством предстоятеля Армянской епархии Румынии 9 мая епископ Татев Акопян провел поминальную службу за мир и упокой душ героев Армении и Арцаха.

Об этом Арменпресс сообщили в посольстве РА в Румынии.

Принимая во внимание ограничения в связи с распространением коронавируса, в церемонии приняли участие посол РА в Румынии Сергей Минасян, глава Группы румыно-армянской дружбы парламента Румынии, президент Союза армян Румынии Варужан Восканян и глава группы национальных меньшинств в парламенте Румынии, вице-председатель САР Варужан Памбукчян.

Вместе с епископом Татевом Акопяном они возложили цветы к памятнику генералу Андранику, которое было установлено во дворе церкви в 1936 году. Он считается одним из первых в мире памятников, посвященных полководцу.