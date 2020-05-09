Премьер-министр Пашинян и госпожа Анна Акопян в Арцахе участвовали в праздничных мероприятиях

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян прибыли в Республику Арцах, где приняли участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, Дню формирования Армии обороны Республики Арцах и Дню освобождения Шуши.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в аэропорту Степанакерта премьер-министра и его супругу встретили действующий президент Республики Арцах Бако Саакян и избранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян со своими супругами.

Высокопоставленные официальные лица Армении и Арцаха посетили Мемориальный комплекс Степанакерта, где возложили венки и цветы к памятнику воинам, павшим во время Великой Отечественной войны и освобождения Шуши.

Затем премьер-министр Республики Армения и госпожа Анна Акопян посетили находящийся рядом с Мемориальным комплексом Братскую могилу погибших в ходе Арцахской освободительной борьбы солдат, возложили цветы и почтили память воинов-освободителей.

После этого высокопоставленные официальные лица двух армянских государств возложили цветы к подножию мемориала “Танк” и памятнику Вазгену Саркисяну в городе Шуши.

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Премьер-министр Никол Пашинян вместе с Бако Саакяном и Араиком Арутюняном также посетил котельную в новом районе Степанакерта, которая работает на основе пеллетной системы. Премьер-министр ознакомился с работой котельной и возможностями пеллетного отопления района.