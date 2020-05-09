В Армении ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах – град

На территории РА днем 9-го, 10-го мая в отдельных местах, с 11-13 мая время от времени в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, 12-14 мая ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 10-го мая температура воздуха понизится на 6-8 градусов, днем 10-го повысится на столько же.

В Ереване в вечерние часы 9-10 мая время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-17 м/с. С 11-14 мая в республике ожидается погода без осадков.