Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

В Армении ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах – град

В Армении ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах – град

На территории РА  днем 9-го, 10-го мая в отдельных местах, с 11-13 мая время от времени в большинстве регионов ожидается дождь с грозой,  в отдельных местах возможен град. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  по чрезвычайным ситуациям РА,     12-14 мая ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 10-го мая температура воздуха понизится на 6-8  градусов, днем 10-го повысится на столько же.

В  Ереване  в вечерние часы   9-10 мая время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-17 м/с. С 11-14 мая в республике  ожидается погода без осадков.


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