АО готова при необходимости нанести противнику очередной сокрушительный удар — командующий АО

Даже сегодня Арцахская армия обороны, постоянно совершенствуясь, модернизируя свой арсенал, укрепляя свои боевые навыки, надежно защищает границы страны, готова нанести очередной сокрушительный удар по противнику в случае необходимости.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в послании командующего Арцахской Армией обороны генерал-майора Джалала Арутюняна по случаю победы в Великой Отечественной войне, освобождения Шуши и Дня Армии обороны.

«9 мая занимает особое место в нашем государственном календаре. День великой победы, день освобождения Шуши и день Армии обороны символизируют исторически прорывные события и нерушимое единство поколений, объединенных идеей защиты Родины. Безоговорочная капитуляция нацистской Германии 75 лет назад была также победой армянского солдата, армянского военного таланта, армянского оружия.

С первых минут войны, храбро сражаясь против вторгшихся немецких войск, армянские бойцы и командиры Советской армии защищали свою маленькую родину - Армению, в Брестской крепости, в Сталинграде, на берегах Одера и на подступах к Рейхстагу. Во время этой беспрецедентной войны армянские воины выделялись беспримерным героизмом, армянские командиры работали и проводили славные военные операции, а армянская научная мысль дала Советской армии новые и мощные типы оружия», - сказал Арутюнян.

Он отметил, что поколение, воспитанное на примере отцов и дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, смогло доказать жизнеспособность их уроков во время Арцахской освободительной войны. Необходимость взяться за оружие в ситуации, когда реальная опасность физического истребления нависла над Арцахом, который хотел воссоединиться с Матерью-Арменией, заставила это поколение наряду с военными операциями сформировать мощную, эффективную армию, которая за короткий период времени прославила армянское оружие новыми победами. Арутюнян считает военную операцию по освобождению Шуши ярким символом тех побед, которые подорвали боевой дух и моральные качества азербайджанской армии и стали краеугольным камнем всех дальнейших побед.

«После установления режима прекращения огня Армия обороны продолжала развиваться и совершенствоваться, пополняясь новым оружием, становясь главным гарантом мира в регионе - без участия иностранных сил. Побежденный в им же развязанной войне, Азербайджан не отказался от своих геноцидальных планов. Молодое поколение защитников Отечества в апреле 2016 года подавило агрессию Азербайджана и победило его наступательные силы, доказав, что оно является достойным преемником храбрых победителей в Великой Отечественной и Арцахской освободительной войнах.

К сожалению, потери на войне неизбежны. Многие армяне отдали за родину самое дорогое - жизнь. Честь и слава всем героям, погибшим в Великой Отечественной войне и Арцахской освободительной войне! Вечная слава всем военнослужащим Армии обороны, погибшим при обороне границ Арцаха! И сегодня Армия обороны, постоянно совершенствуясь, модернизируя свой арсенал, укрепляя боевые навыки, надежно защищает границы нашей страны, готова нанести очередной сокрушительный удар по противнику в случае необходимости», - сказал командующий Армией обороны.

От имени командного состава Армии обороны он лично поздравил с Тройным праздником, пожелав успехов в личной жизни, а также в служебной и трудовой деятельности. «Я уверен, что наши дети будут жить в развитой, сильной и мирной стране», - сказал он.