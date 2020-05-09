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Бако Саакян и Араик Арутюнян встретили в Степанакертском аэропорту Никола Пашиняна

Бако Саакян и Араик Арутюнян встретили в Степанакертском аэропорту Никола Пашиняна

9 мая президент Республики Арцах Бако Саакян с супругой Анаит Саакян и новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян с супругой Кристиной Арутюнян встретили в Степанакертском аэропорту премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с супругой Анной Акопян, прибывших в Арцах в связи с Днем Победы, 28-летием создания Армии обороны Республики Арцах и освобождения г. Шуши.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.


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