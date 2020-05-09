Бако Саакян и Араик Арутюнян встретили в Степанакертском аэропорту Никола Пашиняна
12:48, 9 Май, 2020
9 мая президент Республики Арцах Бако Саакян с супругой Анаит Саакян и новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян с супругой Кристиной Арутюнян встретили в Степанакертском аэропорту премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с супругой Анной Акопян, прибывших в Арцах в связи с Днем Победы, 28-летием создания Армии обороны Республики Арцах и освобождения г. Шуши.
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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