Воздушный парад Дня Победы: в воздухе — сверхсовременные самолеты с показательными выступлениями
9 мая в Ереване в рамках мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, начался воздушный парад.
Как передает Арменпресс, полеты многофункциональных современных самолетов Су-30 стартовали из Гюмри, они прибыли в Ереван, где возле мемориала «Мать-Армения» должны показать свои невероятные воздушные умения.
Ранее многофункциональный сверхсовременный самолет Су-30 в небе над Ереваном совершал подготовительные полеты к воздушному параду. В воздушном параде также участвуют самолеты российской военной базы.
В Мемориале «Мать Армения» в ереванском парке Победы прошел почетный марш с участием славных ветеранов. В сопровождении военных они посетили мемориал, возложили цветы к Вечному огню, почтив память погибших на войне.
9 мая армянский народ отмечает тройной праздник: победу в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши и годовщину создания Арцахской Армии обороны.
Анна Григорян
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