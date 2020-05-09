Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

Воздушный парад Дня Победы: в воздухе — сверхсовременные самолеты с показательными выступлениями

Воздушный парад Дня Победы: в воздухе — сверхсовременные самолеты с показательными выступлениями

9 мая в Ереване в рамках мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, начался воздушный парад.

Как  передает Арменпресс, полеты многофункциональных современных самолетов Су-30 стартовали из Гюмри, они прибыли в Ереван, где  возле мемориала «Мать-Армения»  должны  показать свои невероятные воздушные умения.

Ранее многофункциональный сверхсовременный самолет Су-30 в небе над Ереваном совершал подготовительные полеты к воздушному параду. В воздушном параде также участвуют самолеты российской военной базы. 

В Мемориале «Мать Армения» в ереванском парке Победы прошел почетный марш с участием славных ветеранов. В сопровождении военных они посетили мемориал, возложили цветы к Вечному огню,   почтив память погибших на войне.

9 мая армянский народ отмечает тройной праздник: победу в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши и годовщину создания Арцахской Армии обороны.


Анна Григорян


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