Араик Арутюнян выступит с торжественной речью в связи с избранием президентом Арцаха из Шуши

21 мая новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян даст торжественную клятву народу в историческом Шуши — в качестве подтверждения своей веры в светлое будущее.

Как передает Арменпресс, Арутюнян заявил об этом на своей странице в Facebook в своей поздравительной речи, посвященной Тройному празднику.

«Тройной праздник имеет особое значение в жизни нашего народа, поскольку он включает в себя самую дорогую цену за наши национальные победы и мир, за наше достойное существование - тысячи невинных жизней». Сегодня я склоняю голову перед бесспорным вкладом храбрых детей нашего народа, которые одержали славную победу в Великой Отечественной войне и в освобождении Шуши. Я горжусь тем, что был одним из борцов за свободу, которые окончательно вернули нашу армянскую крепость - город Шуши, где лучшие из лучших пали смертью героя. Слава всем мученикам! Я сердечно поздравляю хранителя нерушимых границ нашей единой Родины и настоящего гаранта мира в регионе - Армию обороны и весь ее личный состав по случаю 28-й годовщины создания армии», - сказал Арутюнян.

Обращаясь к армянам, живущим на родине и в диаспоре, он заявил, что в этот ко многому обязывающий момент он объявляет, что присягу президента Республики Арцах он даст 21 мая из исторического Шуши — в ознаменование славных побед армянского народа и в качестве свидетельства светлого будущего.

«Слава армянскому народу! Да здравствуют его героические дети!», - написал Араик Арутюнян.