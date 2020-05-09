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Араик Арутюнян выступит с торжественной речью в связи с избранием президентом Арцаха из Шуши

Араик Арутюнян выступит с торжественной речью в связи с избранием президентом Арцаха из Шуши

21 мая новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян даст торжественную клятву народу в историческом Шуши —   в качестве подтверждения своей веры в светлое будущее. 

Как  передает Арменпресс, Арутюнян заявил об этом на своей странице в Facebook в своей поздравительной речи, посвященной Тройному празднику.   

«Тройной праздник  имеет особое значение в жизни нашего народа, поскольку он  включает в  себя самую дорогую цену за наши национальные победы и мир, за наше достойное существование - тысячи невинных жизней». Сегодня я склоняю голову перед бесспорным вкладом храбрых детей нашего народа, которые одержали славную победу в Великой Отечественной войне и в освобождении Шуши. Я горжусь тем, что был одним из борцов за свободу, которые окончательно вернули нашу армянскую крепость - город Шуши, где лучшие из лучших пали  смертью героя. Слава всем мученикам! Я сердечно поздравляю хранителя нерушимых границ нашей единой Родины и настоящего гаранта мира в регионе - Армию обороны и весь ее личный  состав по случаю 28-й годовщины создания армии», - сказал Арутюнян. 

Обращаясь к армянам, живущим на родине и в диаспоре, он заявил, что в этот ко многому обязывающий момент он объявляет, что присягу президента Республики Арцах он даст 21 мая   из исторического Шуши —  в   ознаменование славных побед  армянского народа и  в качестве свидетельства светлого будущего.  

«Слава армянскому народу! Да здравствуют его героические дети!», - написал Араик Арутюнян.


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