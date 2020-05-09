В нейтральной зоне Верхнего Ларса нет ожидающих граждан — посольство РА в Грузии

Посольство Армении в Грузии опровергает сообщения СМИ о том, что некоторые граждане Армении пересекли российскую границу и пытались проникнуть в Грузию, но не смогли сделать это и уже в течение месяца находятся в нейтральной зоне КПП Верхний Ларс.

Как передает Арменпресс, посольство Республики Армения в Грузии сообщает, что дипломаты посольства связались с руководством грузинского контрольно-пропускного пункта в Верхнем Ларсе, который отметил, что на данный момент в нейтральной зоне нет ни одного ожидающего гражданина.

«Посольство не получало никаких сигналов о присутствии граждан Армении в нейтральной зоне Верхнего Ларса в течение последнего месяца, посольство не говорило гражданам «запишитесь и летите на самолете», и наконец, ни один представитель посольства там не был (и не могло быть, поскольку грузинская сторона не разрешает никому, кроме граждан РФ, пересекать границу нейтральной зоны) и не встречался с гражданами, упомянутыми в публикации», - говорится в заявлении посольства.