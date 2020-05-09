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В нейтральной зоне Верхнего Ларса нет ожидающих граждан — посольство РА в Грузии

В нейтральной зоне Верхнего Ларса нет ожидающих граждан — посольство РА в Грузии

Посольство Армении в Грузии опровергает сообщения СМИ о том, что некоторые граждане Армении пересекли российскую границу и пытались проникнуть в Грузию, но не смогли сделать это и уже в течение месяца находятся в нейтральной зоне КПП Верхний Ларс. 

Как  передает Арменпресс, посольство Республики Армения в Грузии сообщает, что дипломаты посольства связались с руководством грузинского контрольно-пропускного пункта в Верхнем Ларсе, который отметил, что на данный момент в нейтральной зоне нет ни одного ожидающего гражданина.

«Посольство не получало никаких сигналов о присутствии граждан Армении в нейтральной зоне Верхнего Ларса в течение последнего месяца, посольство не говорило гражданам «запишитесь и летите  на самолете», и наконец, ни один представитель  посольства там не  был  (и не  могло быть, поскольку грузинская сторона не  разрешает никому, кроме граждан РФ, пересекать границу нейтральной  зоны) и  не встречался с гражданами, упомянутыми в публикации», - говорится в заявлении посольства.


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