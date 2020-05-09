COVID-19: число зараженных в мире превысило 4 миллиона. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число людей, зараженных новым типом коронавирусной инфекции в мире - COVID-19, достигло 4 миллионов.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 276 тысяч. 1 миллион 387 тысяч 259 человек вылечились.

В Соединенных Штатах, где зарегистрировано наибольшее количество людей, инфицированных вирусом, подтверждено 1.312.163 случая. Число погибших здесь составляет 78.616. С этим показателем Соединенные Штаты являются первыми в мире. Общее количество подтвержденных случаев в Испании, которая занимает второе место, составляет 260.117. Показатель смертности - 26 299 человек.

Италия является третьим наиболее зараженным государством. Общее количество подтвержденных случаев составляет 217.185. А 30 тысяч 201 человек умерли от инфекции. Следующим по коронавирусной инфекции является Соединенное Королевство с 211 364 зарегистрированными случаями. В результате инфекции погибло 31 241 человек. По уровню смертности Великобритания обогнала Италию, став первой в Европе и второй в мире после США. За ней следует Россия, которая обошла Германию и Францию. Общее количество инфицированных в России достигло 187 859 человек. Число погибших составляет 1723.

Следующей страной с наибольшим количеством случаев инфекций является Франция, в которой 176 079 подтвержденных случаев смерти и 26 230 случаев смерти. В Германии зарегистрировано 170 588 подтвержденных случаев заболевания, в общей сложности 7510 случаев смерти. За Германией следует Бразилия, которая обошла Турцию. Число смертей в Бразилии составляет 146 894, а число смертей в результате инфекции составляет 10 017. Число инфицированных в Турции достигло 135 569 человек, а число погибших - 3689 человек.

Число зараженных людей в Иране достигло 104 691 человек. С момента вспышки от вируса в общей сложности умер 6541 человек. Китай является страной происхождения инфекции с 82 887 новых случаев. 4633 человека погибли в Китае. В последние дни не было зарегистрировано ни одного случая смерти из-за инфекции.

Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 623, с момента вспышки заболевания погибло 10 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий превысило 212.