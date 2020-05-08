Надеюсь, что в условиях коронавируса нам удастся создать праздник для ветеранов: премьер

В этом году все отмечают День Победы в Великой Отечественной войне в особенных условиях: коронавирус, к сожалению, не позволяет провести все мероприятия, которые были задуманы. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Мир 24».

«9 мая мы будем организовывать торжественные мероприятия. Их главная суть – восславить тех ветеранов, которые еще с нами. На данный момент в Армении живет 287 ветеранов, и 9 мая будут официальные мероприятия, посвященные им. Парад истребителей тоже будет посвящаться особенно тем ветеранам, которые смогут прийти к памятнику жертв Великой Отечественной войны.

Я хочу сказать, что правительство Армении приняло решение предоставить почетные премии по поводу 75-летия Победы в размере 300 тысяч драмов всем ветеранам. В прошлом году мы удвоили пенсии всех ветеранов Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что в условиях коронавируса нам удастся создать и сделать праздник для всех и особенно для ветеранов», - сказал Пашинян.

Премьер также поговорил о своем деде, который скончался в ходе Великой Отечественной войны: «Я о нем ничего не помню, даже мой отец не помнит ничего, потому что мой дед уехал на фронт, когда мой отец был годовалым ребенком. Дед для меня – это только фотографии и немногочисленные рассказы отца. Я могу только сказать, что он был сержантом 138-й стрелковой дивизии в составе 554-го стрелкового полка. По одним документам, он погиб в феврале 1943 года, по другим документам, пропал без вести. По одним документам, под Сталинградом, по другим документам, в Крыму. Я не имел счастья общаться с дедом, и даже мой отец не имел такой возможности».

На вопрос, что делают власти сегодня, чтобы имена героев ВОВ помнила молодежь, Пашинян ответил, что молодежь и вообще все граждане Армении каждый день общаются с героями той войны, потому что, например, один из главных проспектов в Ереване назван в честь маршала Баграмяна – героя войны. Другой известный проспект назван в честь маршала Бабаджаняна. Третий проспект – в честь адмирала Исакова.

«Так что мы каждый день общаемся с героями Великой Отечественной войны. В столице и в стране есть множество памятников погибшим на фронте. Дважды герой Нельсон Степанян героически погиб в Великой Отечественной войне. Всех этих людей Армения воспринимает как истинных героев нашего народа. Я думаю, что наивысшая степень человеческого сознания – это готовность погибнуть за Родину. Эти люди, наши павшие герои показали, что они достигли высшей меры человеческого сознания», - отметил Пашинян.