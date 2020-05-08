Армении пока удается преодолевать вызванный коронавирусом кризис: Пашинян

На данный момент правительство Армении приняло 17 антикризисных мероприятий. Более миллиона жителей Армении уже получили антикризисную поддержку, помощь того или иного уровня. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Мир 24» в ответ на вопрос, что происходит с экономикой Армении и как власти помогают населению.

«До коронавируса у нас были очень большие темпы роста. В прошлом году мы зарегистрировали рост ВВП 7,6%. По итогу первых двух месяцев 2020 года у нас было 8,4%. Конечно, пандемия коронавируса ударила по нашей экономике, и мы работаем уже над антикризисными мерами. На данный момент правительство Армении приняло 17 антикризисных мероприятий. Более миллиона жителей Армении уже получили антикризисную поддержку, помощь того или иного уровня. Думаю, нам пока удается справляться с этим кризисом», - сказал Пашинян.

По его словам, в Армении, конечно, есть некоторая социальная напряженность, но пока удалось избежать социального кризиса.

«Почему я говорю «пока», потому что никто не знает, как долго вся эта ситуация будет продолжаться. По моим подсчетам, как минимум год мы будем жить в условиях коронавируса, в условиях пандемии. Очевидно, что мы, мировая экономика уже зашли в рецессионный этап. Нужно очень много поработать, чтобы экономический кризис не перешел в гуманитарный. Я уверен, что нам удастся этого достичь», - подчеркнул Пашинян.

Коснувшись вопроса о том, как государства СНГ справляются с этой пандемией, премьер отметил: «У нас одинаковые ситуации. В одной стране коронавирус появился раньше, в другой попозже, но в общем у нас очень похожие ситуации. Не думаю, что в СНГ и вообще в мире есть страны, у которых очень явные успехи в борьбе с коронавирусом и очень явные провалы. Это еще зависит от местных нюансов. Я думаю, что в общем у нас одинаковая ситуация».