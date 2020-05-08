Пашинян подчеркнул важность приведения международных дел в нормальное русло

Коронавирус – это полнейший форс-мажор для всех стран мира без исключения. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Мир 24».

«Потому что никто не знал, что пандемия именно такой придет. Коронавирус – это полнейший форс-мажор для всех стран мира без исключения. Главная проблема – в том, что все мы оказались неготовыми к этой ситуации.

Я думаю, что сейчас самое главное восстановить климат и атмосферу международного сотрудничества. Потому что есть очень негативный эффект в международных отношениях из-за пандемии. Сейчас фактически атмосфера международного сотрудничества поменялась, и, к сожалению, у нас нет того уровня сотрудничества с нашими партнерами, того общения, которое было до коронавируса.

Я думаю, что все мы должны поработать, чтобы восстановить и привести наши международные дела в нормальное русло», - подчеркнул премьер.